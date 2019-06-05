شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض مرانه الوحيد اليوم قبل السفر لأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مرانا وحيدا فى الخامسة مساء اليوم، الأربعاء، على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، قبل السفر إلى أوزبكستان.

وينطلق اليوم معسكر المنتخب الأولمبى ، قبل السفر إلى أوزبكستان فجر الغد ، لمواجهة منتخبها ودياً يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن شوقي غريب قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم :- عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ومصطفي شوبير وأسامه جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان و محمود مرعي ومحمد عبدالسلام و محمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي وأكرم توفيق وأحمد مصطفي وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدي و شريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان وكريم يحيى وأحمد أيمن وأحمد يوسف وأحمد سعيد.