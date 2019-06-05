شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على احتفالات الأهلي بعيد الفطر فى الفروع الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ اليوم ، الأربعاء، إحتفالات النادي الاهلي بعيد الفطر المبارك بعدما وضعت إدارة النادي برنامجا خاصاً للاحتفال بالعيد وذلك تحت إشراف الإدارة التنفيذية برئاسة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، حيث جاء البرنامج على النحو التالي:

فرع النادي بالشيخ زايد:

يقام حفل الفنان مصطفي حجاج أول أيام العيد من الساعة 6-7م ويعقبه حفل الفنانة صابرين النجيلي من الساعة7 – 8 م وفي ثاني أيام العيد تقام الورشة الفنية وحفل للأطفال، على أن يشهد ثالث أيام العيد أكوابارك بحمام السباحة.

مقر النادي بالجزيرة :

يشهد ثاني أيام العيد حفلا ترفيهيا للأطفال وأوبريت الليلة الكبيرة من الساعة 5-7م ويعقبه حفل غنائي للفنان مصطفى حجاج من الساعة 7:30 م بالحديقة الرئيسية، على أن يشهد يوم الجمعة ورشة فنية للأطفال مع نسمة حسن من الساعة 5-7 م بحديقة الخالدين.

فرع النادي بمدينة نصر

يشهد ثاني أيام العيد حفلا للأطفال من الساعة 2-6 م، ثم حفلا غنائيا للفنان لؤي من 8-9م ويعقبه حفل الفنانة هدى من 9-10 م.