شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. صلاة عيد الفطر داخل نادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت إدارة نادي الزمالك علي تخصيص الساحة المتواجدة أمام مبني كرة القدم بالقلعة البيضاء وملعب النادي الأبيض من أجل أداء صلاة عيد الفطر المبارك. وتوافد عدد من أعضاء القلعة البيضاء في الساعات الأولى بالنادي، لأداء الصلاة والتي شهدت تواجد الأعضاء من مختلف الفئات العمرية لأداء الصلاة داخل قلعة ميت عقبة.

صلاة العيد في نادي الزمالك (1)

صلاة العيد في نادي الزمالك (2)

صلاة العيد في نادي الزمالك (3)

صلاة العيد في نادي الزمالك (4)

صلاة العيد في نادي الزمالك (5)

صلاة العيد في نادي الزمالك (6) Advertisements

صلاة العيد في نادي الزمالك (7)

صلاة العيد في نادي الزمالك (8)

صلاة العيد في نادي الزمالك (9)

صلاة العيد في نادي الزمالك (10)

صلاة العيد في نادي الزمالك (11)

صلاة العيد في نادي الزمالك (12)

صلاة العيد في نادي الزمالك (13)

صلاة العيد في نادي الزمالك (14)

صلاة العيد في نادي الزمالك (15)

صلاة العيد في نادي الزمالك (16)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. صلاة عيد الفطر داخل نادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.