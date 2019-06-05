شكرا لقرائتكم خبر عن "هلال" دجلة على رادار الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد هلال لاعب وادى دجلة، دائرة الترشيحات للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما تألق هذا الموسم مع الفريق الدجلاوى.
حيث تابعه مسئولى الزمالك هو وزميله محمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة من أجل ضم أحدهما أو الثنائى معاً فى الصيف المقبل خاصة إن إدارة قطاع الكرة ترى ضرورة الاهتمام بضم المواهب من الدورى وصغار السن حتى يكون هناك إحلال وتجديد بشكل دائم للفريق الأبيض للمنافسة على أكثر من بطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر "هلال" دجلة على رادار الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.