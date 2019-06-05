رئيس النادي الإسماعيلي يهنئ المسلمين بعيد الفطر

تقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص وأرق التهانى للأمة الأسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. بحلول عيد الفطر المبارك. ويتمنى من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة ونفحاتها الروحانية بالخير واليمن والبركات وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من الأمن والأمان.

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