اخبار الرياضه

رياضة | عاجل.. محمد صلاح يرد بقوة على الواقعة "المؤسفة" قبل صلاة العيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. محمد صلاح يرد بقوة على الواقعة "المؤسفة" قبل صلاة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب فريق الإنجليزي، عن حزنه الشديد مما يحدث حاليا في قريته أثناء قضاء أجازته في مصر.

 

Advertisements

وكتب محمد صلاح على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "‏اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد، ودا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

 

يذكر أن محمد صلاح نجح في تحقيق لقب هذا الموسم مع فريقه ليفربول منذ أيام قليلة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا