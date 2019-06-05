رياضة | القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وسويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحدد اليوم معالم الدور النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية حيث يتقابل المنتخبين البرتغالي والسويسري على ملعب غستاد أفونسو هنريكيس لحساب مباريات الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة تنافساً وندية كبيرة بين المنتخبين حيث يسعى أبطال أوروبا إلى تحقيق الفوز من أجل الوصول إلى المشهد الختامي.

ويعول المنتخب البرتغالي على خدمات النجم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وأفضل لاعب في العالم خمسة مرات من أجل تحقيق تلك البطولة.

في المقابل يدخل المنتخب السويسري المباراة وعينه على تحقيق المفاجأة والفوز على أبطال أوروبا ويتسلحون بالبطولة العريقة التي قدمها اليونان عام 2004.

وستبدأ مباراة المنتخبين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

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وستكون المباراة على الهواء مباشرةً عبر القنوات التالية :-

Sport TV 1

Italia 1

Polsat Sport

RTP 1

beIN SPORTS HD 1

TVP 1 HD

RTS Deux HD

SRF zwei HD

Eleven Sports 1 Belgium

DAZN 1 HD