رياضة | تفاصيل مباراة البرتغال وسويسرا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مباراة البرتغال وسويسرا بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستقبل ملعب إستاد أفونسو هنريكيس اليوم الأربعاء مباراة البرتغال وسويسرا وذلك لحساب مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

البداية مع المنتخب البرتغالي الذي وصل إلى الدور نصف النهائي بفضل إحتلاله المركز الأول على لائحة المجموعة A3 متقدماً على إيطاليا وبولندا.

وجمع رفقاء كريستيانو رونالدو ثمانية نقاط من أربعة مباريات بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما ولم يتكبد أبطال أوروبا الخسارة في أي مباراة.

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في المقابل إحتل منتخب سويسرا المركز الأول على لائحة المجموعة A2 برصيد تسعة نقاط بالفوز في ثلاثة مباريات والتعادل في مباراة وتأهل بفارق الاهداف عن المنتخب البلجيكي الذي جمع نفس العدد من النقاط.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها الليبي المتألق محمد بركات.