شكرا لقرائتكم محمد هلال مطلوب في الزمالك خلال الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد هلال لاعب وادى دجلة، دائرة الترشيحات للانضمام إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما تألق هذا الموسم مع الفريق الدجلاوى.

حيث تابعه مسئولى الزمالك هو وزميله محمد عبد العاطى لاعب وسط دجلة من أجل ضم أحدهما أو الثنائى معاً فى الصيف المقبل خاصة إن إدارة قطاع الكرة ترى ضرورة الاهتمام بضم المواهب من الدورى وصغار السن حتى يكون هناك إحلال وتجديد بشكل دائم للفريق الأبيض للمنافسة على أكثر من بطولة.