شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تجتمع بمدير الأكاديميات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الاهلي اجتماعاً مع خالد بيبو مدير الأكاديميات بالنادى من أجل بحث عدة أمور متعلقة بمستقبل الأكاديميات وكيفية تطويرها. وتتطلع اللجنة لمناقشة خالد بيبو في سُبل تطوير فروع الأكاديمية والتصور الخاص بالموسم الجديد والذى تضمن مقار الفروع الجديدة بعد وصول عروض عديدة لإقامة فروع للأكاديمية فى عدد من المحافظات. وتعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلى التى تم تشكيلها مؤخراً ويترأسها طه اسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو عدة أجتماعات خلال الفترة المقبلة مع فتحي مبروك مدير الناشئين بالنادي ثم خالد بيبو لمناقشة عدة أمورخاصة بقطاع الكرة وكيفية التخطيط لقطاع الناشئين والأكاديميات.

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