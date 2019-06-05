شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمة رداً على الثنيان: العمل في الهلال «برّ» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

تفاعل الإمبراطور لاعب الهلال سابقاً صالح النعيمة بعد سلسلة التغريدات التي بثها الفيلسوف الهلالي يوسف الثنيان عبر حسابه في «تويتر»، التي وصف فيها فريقه الهلال بالصعب، وقال «حسب ما أراه وأتابعه عن أحوال الزعيم فالوضع لا يسر الهلاليين الذين تعودوا على أن يكون ناديهم حتى مع توقف المنافسات يعد العدة للموسم القادم لحصد البطولات»، مضيفا، «أخاف على الهلال إذا لم أشاهد أعضاء شرفه يلتفون حوله ويناقشون أموره ويعملون لأجله، والآن الوضع يثير القلق ويشير لمرحلة لا تليق بالأزرق».

ليرد عليه النعيمة، «أوافقك الرأي في حديثك على ضرورة وقفة رجالات الهلال هذا الوقت مع ناديهم، فالوضع لا يسر كل من يهمه مصلحة الرياضة السعودية بمجملها كما أشكرك على ثقتك التي أعتز بها، ولكن ظروفي الصحية لا تسمح لي، ولكني لن أبتعد وسأكون قريبا في بيتي الثاني». وأضاف «لن أدخر شيئًا أستطيع عمله للهلال ما حييت، ما أعمله هو أشبه بالبِرِّ لمن تربيت بين جدرانه وعرفت به رجاله فإن قصرت فاعذروني وإن أصبت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني».

الحديث الدائر بين النجمين الثنيان والنعيمة عكس للجماهير الزرقاء الحال المتردية التي وصل إليها النادي خلال الموسم الماضي، ومؤشر لما سيكون عليه النادي في المواسم القادمة إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن.