شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي للمبارزة يستعد لـ«الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة آسيا الـ23 للمبارزة (عمومي) للفردي والفرق لسلاحي الابيه والسايبر، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو على صالة «تشيبا بورت» خلال الفترة من 13 إلى 18 يونيو الجاري.

ويواصل لاعبو المنتخب السعودي تدريباتهم اليومية من خلال المعسكر الداخلي في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة، وهم زكريا الداوود وفيصل عابد وجواد الداوود وخليفة العمري (سلاح الابيه)، ومشاري البشير وأحمد القديحي وعلي البحراني (سلاح السايبر)، وبإشراف من المدربين محمد فؤاد وفؤاد الناصري.

من جهته، شدد المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة عبدالله السنيد، على أهمية المشاركة في البطولة للاحتكاك وزيادة الخبرة، إضافة إلى الحصول على نقاط لرفع تصنيف المملكة على المستوى الدولي، وأشاد السنيد بانضباطية اللاعبين في المعسكر الداخلي، مما يعكس حرص الجميع على تقديم مستوى مشرف في البطولة الآسيوية.