شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع شرفي قدساوي للم الشمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

بدأ عدد من القدساويين تحركاتهم من أجل عقد اجتماع شرفي كبير بعد عيد الفطر المبارك، لمناقشة أهم الملفات المتعلقة بالبيت القدساوي في مقدمتها رئاسة النادي بعد انتهاء فترة تكليف الإدارة الحالية برئاسة مساعد الزامل، والعمل كذلك على تشكيل لجنة إستشارية بجانب الإدارة الجديدة، ويأتي هذا التحرك بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الشرفي حضورا شرفيا كبيرا من قبل أعضاء الشرف ورؤساء النادي السابقين يتقدمهم علي البلوشي وأحمد الزامل وجاسم الياقوت ومعدي الهاجري، وأعضاء الشرف طارق التميمي وعبدالله جمعة وطامي النصار وعبدالله جاسم وفهد التميمي وخالد الهزاع وهاني الحوطي وعدد كبير من أعضاء الشرف. وتعلق الجماهير القدساوية آمالها وطموحاتها على هذا الاجتماع المرتقب، وتتمنى أن يخرج الاجتماع بنتائج مرضية ومشجعة تصب في صالح هذا الكيان الذي يحتاج لوقفة كل قدساوي صميم، خصوصا وأن الفترة القادمة تتطلب وقفة صادقة من قبل جميع القدساويين وأبناء مدينة الخبر.

من جهته، قال رئيس نادي القادسية السابق الدكتور جاسم الياقوت إن عددا من كبار القدساويين من رؤساء النادي السابقين وأعضاء الشرف وكبار اللاعبين والإداريين، يبذلون جهودا مكثفة لعقد اجتماع عاجل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، من أجل رسم خارطة طريق ولم شمل القدساويين والاتفاق على وضع تصور للعمل الإداري خلال الفترة القادمة سواء على صعيد مجلس الإدارة أو إدارة الاستثمار أو المجلس الاستشاري أو المجلس التنفيذي، والإشراف على فريق كرة القدم والألعاب المختلفة بالإضافة إلى الإشراف على الأنشطة الاجتماعية والثقافية. وأضاف الياقوت بأن هذه الكتلة القدساوية تسعى إلى لم الشمل وجمع أبناء القادسية داخل الكيان القدساوي، حيث وجد هذا التحرك تفاعلا من أهالي الخبر من جماهير القادسية ورجال القادسية المخلصين الحريصين على دعم النادي والوقوف معه ومساندته للعودة إلى المكانة التي تليق بتاريخ نادي القادسية العريق.