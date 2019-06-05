شكرا لقرائتكم خبر عن عين المفاوض على «مجرشي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

استجابت إدارة نادي الفيصلي لمطالب اللاعب محمد مجرشي بالخروج من النادي وخوض تجربة احترافية جديدة، وسلمته مخالصة مالية، منهية بذلك علاقة امتدت لأكثر من ثلاث سنوات مثل فيها اللاعب الفريق الكروي الأول لعنابي سدير، وكانت أبرز محطاته مع الفريق الوصول لنهائي كأس الملك. وبحسب مصادر مقربة فإن رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج تجاوب مع طلب مجرشي تقديراً لمشواره مع الفريق كان فيه مجرشي مثالاً للاعب المحترف من خلال التزامه التام طيلة الفترة التي قضاها لاعباً مع الفيصلي.

ومن المنتظر أن يحسم مجرشي وجهته الاحترافية في غضون الأيام القليلة القادمة خصوصاً وأنه تميز مع فريق أحد وكان سبباً في كسب الفريق لتسع نقاط بتسجيله لأربعة أهداف في آخر خمس جولات في الدوري، بخلاف تميزه في الفئات السنية من خلال تمثيله لمنتخبنا الوطني في تصفيات آسيا بتسجيله ثلاثة أهداف حاسمة وتربعه على صدارة الهدافين بتصفيات المنتخب في غرب آسيا تحت ٢٢ عاماً.

يذكر بأن مجرشي تلقى عرضاً شفهياً من أحد الأندية الأربعة الكبار، ويحظى باهتمام أندية الاتفاق والرائد والفيحاء وعدد من أندية الوسط.