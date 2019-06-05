شكرا لقرائتكم اجتماع بين لجنة التخطيط بالاهلي وخالد بيبو لبحث مستقبل الاكاديميات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الاهلي إجتماعاً مع خالد بيبو مدير الأكاديميات بالنادي من أجل بحث عدة أمور متعلقة بمستقبل الأكاديميات وكيفية تطويرها. وتتطلع اللجنة لمناقشة خالد بيبو في سُبل تطوير فروع الأكاديمية والتصور الخاص بالموسم الجديد والذى تضمن مقار الفروع الجديدة بعد وصول عروض عديدة لإقامة فروع للأكاديمية فى عدد من المحافظات. Advertisements وتعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلى التى تم تشكيلها مؤخراً ويترأسها طه اسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو عدة أجتماعات خلال الفترة المقبلة مع فتحي مبروك مدير الناشئين بالنادي ثم خالد بيبو لمناقشة عدة أمورخاصة بقطاع الكرة وكيفية التخطيط لقطاع الناشئين والأكاديميات.

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