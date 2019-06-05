شكرا لقرائتكم منتخب الطائرة يلتقي نظيرة الكيني في تصفيات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم الأربعاء، منتخب مصر الأول للكرة الطائرة نظيره الكينى فى إطار ختام تصفيات أفريقيا المقامة فى كينيا و المؤهلة للألعاب الأفريقية بالمغرب. كان منتخب الطائرة قد نجح فى الفوز على رواندا بنتيجة 3 / 1 فى أولى لقاءات التصفيات قبل أن يلتقى أوغندا أمس الثلاثاء . وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الطائرة يلتقي نظيرة الكيني في تصفيات أفريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.