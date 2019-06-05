تركي آل الشيخ ملمحًا لبيع بيراميدز: كانت تجربة ممتعة

كتب- عمر قورة:

ألمح تركي آل الشيخ، مالك بيراميدز، إلى نهاية تجربته مع النادي، متمنياً له التوفيق في الفترة المقبلة.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صباح اليوم الأربعاء: "بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة، ولتجربة أخرى إن شاء الله".

وأكد مالك بيرامديز في منشور آخر بالساعات الماضية: "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر".

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الإعلامي مدحت شلبي، مقدم البرامج في قناة "النيل للرياضة"، يوم الأحد الماضي بيع الوزير السعودي لحصته في نادي...