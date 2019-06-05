على معلول يقترب من الدوري السعودي.. والنادي مفاجأة

أحمد هاني

يسعى النادي الأهلي السعودي لتدعيم مركز الظهير الأيسر، به بعد رحيل المحترف المصري محمد عبد الشافي بنهاية الموسم المنقضي، ووضع على رأس أولوياته التونسي علي معلول لاعب الأهلي المصري.

عبد الشافي رحل عن الراقي بعدما رفضت الإدارة تجديد عقده، بعد أن قضى به خمس سنوات، أعير خلالها في آخر ستة أشهر إلى الفتح السعودي.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الأمير منصور بن مشعل، المرشح لرئاسة هيئة أعضاء شرف الأهلي، بدأ مع الإدارة المكلفة في فتح خط مفاوضات ساخنًا مع معلول وعدنان للتعاقد مع أحدهما بالميركاتو الصيفي...