شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يواجه صاحب الأرض فى تصفيات أفريقيا بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم الأربعاء، منتخب مصر الأول للكرة الطائرة نظيره الكينى فى إطار ختام تصفيات أفريقيا المقامة فى كينيا و المؤهلة للألعاب الأفريقية بالمغرب. كان منتخب الطائرة قد نجح فى الفوز على رواندا بنتيجة 3 / 1 فى أولى لقاءات التصفيات قبل أن يلتقى أوغندا أمس الثلاثاء . وتضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسرى ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدى ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.

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