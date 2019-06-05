مصدر: لا دخل لمصر في مفاوضات عقود بث أمم إفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

نفى مصدر بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ما تردد بشأن وجود شبهة فساد يخص عقود بث أمم أفريقيا 2019 في مصر، وما أشير حول خسارة مصر لـ10 ملايين دولار.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، عن وجود شكوك حول نزاهة العقود الموقعة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وشركة لاجاردير الفرنسية المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم أفريقيا 2019. (طالع التفاصيل بالكامل من هنا).

وصرح مصدر –رفض الكشف عن إسمه- لمصراوي قائلا "مندهش مما أثير حول وجود فساد بشأن عقود بث مباريات أمم أفريقيا، لا صحة لما تم تداوله على الإطلاق".

وتابع "ما يتم تداوله غير حقيقي، كاف وقع عقدا للشراكة مع شركة لاجارديير الفرنسية حتى 2027 للقيام بدور الوكيل التسويقي بضمان مادي بحد أدنى مليار دولار".

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وأضاف "ينص التعاقد بين كاف والشركة الفرنسية، على أن أي زيادة عن هذا الرقم تصل للشركة يتم تقسيمها بينهما طبقا للعقود المبرمة".

وواصل "مصر بصفتها منظم النسخة الجديدة من كأس الأمم الأفريقية، ليس لها دخل في التفاوض بين كاف ولاجارديير، هي فقط تحصل على نسبة 20% من حقوق البث أو الرعاية".

وشدد " كلما زادت أرقام البيع كلما زادت العائدات، كلما زادت القيمة المالية للنسبة التي يحصل عليها البلد المضيف، أما فيما يخص باقي النسبة يتم تقسيمها تقسم بين كاف ووكيله طبقا للعقود".

واختتم "وبالتالي، من الطبيعي أن تسعى الشركة الفرنسية لزيادة عوائد البث والعوائد والبحث عن أي أرباح يخص عملية التسويق، فزيادة العوائد المالية سوف تعود بالنفع على الشركة وكاف والبلد المنظم".