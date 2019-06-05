رياضة | المقاولون العرب يقترب من التعاقد مع مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يقترب من التعاقد مع مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، في مفاوضات رسمية مع مسؤولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للحصول على خدمات أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم؛ خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستفسر مسؤولو ذئاب الجبل، عن إمكانية الحصول على خدمات اللاعب؛ إلا أن المارد الأحمر طالب بإرجاء المفاوضات حتى يتم الحصول على رأي الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، ومن ثم تحديد سبل التفاوض.

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وكان الأهلي تعاقد مع علاء، من صفوف الداخلية؛ بالانتقالات الماضية مقابل 10 ملايين جنيه، إلا أنه يدرس الرحيل بشكل جادي بحثا عن فرصة المشاركة بصفة أساسية.