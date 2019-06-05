رياضة | عاجل.. الوداد يتوج بلقب الدوري المغربي للمرة الـ20 في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الوداد يتوج بلقب الدوري المغربي للمرة الـ20 في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الوداد البيضاوي بلقب الدوري المغربي للمحترفين للمرة العشرين في تاريخه، عقب الفوز الكبير على أوليمبيك خريبكة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء على ملعب الأب جيكو، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين والأخيرة من المسابقة المحلية.

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جاءت رباعية الوداد عبر زهير المترجي "هدفين" في الدقيقيتين 16 و 46 وبديع أووك في الدقيقة 30 ومحمد ناهيري في الدقيقة 41.

الفريق الودادي نجح في التتويج بالبطولة المغربية بعد أن وصل إلى النقطة 58 مستفيدا من سقوط الرجاء البيضاوي أمام المغرب التطواني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليكون الفارق بينهما 6 نقاط.