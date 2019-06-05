رياضة | مفاجأة.. كلوب يطلب ضم صفقة برشلونة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كلوب يطلب ضم صفقة برشلونة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي ليفربول في خط المفاوضات مع نادي أياكس الهولندي للتعاقد مع ماتيس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك وفقا لما أكدته تقارير صحفية ألمانية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مُعجب بدي ليخت، ويرغب في جلبه للنادي الإنجليزي.

Advertisements

وأضافت الصحيفة بأن كلوب مهتم بالتعاقد مع دي ليخت لتشكيل ثنائي قوي مع الهولندي فان دايك.

ولفت دي ليخت الأنظار إليه في الموسم المنقضي بعدما ساهم في تتويج أياكس للفوز بالدوري الهولندي، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.