رياضة | عاجل.. عملاق الدوري السعودي يتحرك لضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عملاق الدوري السعودي يتحرك لضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالات من جانب إدارة نادي الأهلي السعودي، للحصول على خدماته الموسم المقبل.

ويسعى نادي الأهلي السعودي، للحصول على خدمات اللاعب ليكون بديلا عن محمد عبدالشافي، والذي رحل عن صفوف الفريق بعد قضاء 5 مواسم بين جدرانه.

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وقالت مصادر بالفريق السعودي، لصحيفة "الرياضية السعودية"؛ إن الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة هيئة أعضاء شرف الأهلي، بدأ مع الإدارة المكلفة في فتح خط مفاوضات مع معلول؛ للتعاقد معه بالميركاتو الصيفي المقبل.

ويرتبط معلول، مع فريقه بعقد يمتد حتى نهاية عام 2021، ويستعد مع منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.