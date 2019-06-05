رياضة | 5 مدربين خانوا العشرة وقاموا بتدريب الأندية المنافسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مدربين خانوا العشرة وقاموا بتدريب الأندية المنافسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الايطالي تعيين أنطونيو كونتي مديراً فنياً خلفاً للمقال للوتشيانو سباليتي.

وجاء خبر توقيع كونتي كالصاعقة على بعض الجماهير الإيطالية كونه قام بتدريب البيانكونيري في وقت سابق، وفي السطور المقبلة ينشر لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز المدربين الخونة في التاريخ.

أنطونيو كونتي

سبق وأن قاد كونتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس يوم الحادي والثلاثين من شهر مايو للعام 2011 وقاد البيانكونيري لعديد البطولات على المستوى المحلي لكنه لم يقدم أي شيء يذكر على المستوى الدولي ما جعله يرحل بنهاية فترة الإنتقالات الشتوية عام 2014.

ماوريسيو ساري

تتحدث الصحف العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة عن إنتقال الايطالي ماورويسيو ساري المدير الفني لتشيلسي لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الايطالي على الرغم من أنه حصد مؤخراً لقب اليوروباليج مع البلوز على حساب أرسنال برباعية مقابل هدف.

وتعتبر الصفقة خيانة كبرى لجماهير نادي نابولي في حالة تم توقيع العقود بنجاح خاصةً وأن كونتي قاد فريق العاصمة الإيطالية خلال السنوات الماضية وتعتبره الجماهير رمز لهم وإنتقاله لليوفي يضعه في خانة الخونة.

سينيسا ميهايلوفيتش

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لعب سينيسا ميهايلوفيتش في صفوف فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الفترة من العام 2004 حتى العام 2006 قبل أن يعلن إعتزاله الساحرة المستديرة والإنتقال إلى القيادة الفنية للأندية.

وشاءت الأقدار أن يتولى ميهايلوفيتش تدريب الغريم الأزلي والتدريبي للانتر فريق نادي ميلان ليتم تصنيفه ضمن قائمة أبرز المدربين الخونة.

ليوناردو ارواجو

رابع الأسماء التي تندرج تحت قائمة " الخونة " ليوناردو ارواجو الذي لعب لصفوف فريق نادي إي سي ميلان خلال الفترة من 1997 حتى العام 2001 قبل أن يتولى القيادة الفنية للروسونيري في العام 2009.

ولم تستمر مسيرة المدير الفني البرازيلي مع الميلان طويلاً حيث رحل بعد عام واحد وذهب إلى صفوف فريق نادي إنتر ميلان الغريم الأزلي والتاريخي ليتم إعتباره خائناً.

جوزيه مورينيو

حقق البرتغالي جوزيه مورينيو الكثير من النجاحات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي قبل أن يرحل ويبدأ مسيرة تدريبية مع ريال مدريد في إسبانيا.

قبل أن يتولى الموسم قبل الماضي القيادة الفنية لفريق نادي مانشستر يونايتد كآخر الأسماء التي جاءت في قائمة أبرز الخونة في الكرة الاوروبية.