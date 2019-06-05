شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأولمبى ينطلق اليوم استعدادا لوديتىّ أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم، الأربعاء، معسكر المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب ، قبل السفر إلى أوزبكستان لمواجهة منتخبها ودياً يومى 9 و11 يونيو الجارى، ضمن برنامج الفراعنة لخوض بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن شوقي غريب قائمة تضم 30 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، واللاعبون هم :- عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ومصطفي شوبير واسامه جلال ومحمود الجزار واحمد رمضان و محمود مرعي ومحمد عبدالسلام و محمد صادق وعبدالرحمن مجدي وكريم العراقي واكرم توفيق واحمد مصطفي وغنام محمد وناصر ماهر وامام عاشور واحمد حمدي و شريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد ورمضان صبحي وعمر مرموش واحمد ياسر ريان وكريم يحيي واحمد ايمن واحمد يوسف واحمد سعيد.

وأكد شوقى غريب انه اختار 30 لاعبا تحسبا لجميع الظروف خاصة وأن مباريات الدوري مستمرة حتي انطلاق المعسكر والسفر لاوزبكستان صباح 6 يونيو ، وشدد المدير الفني علي أهمية مباراتي اوزبكستان خاصة وأن الفريق الأوزبكي يستعد للتصفيات الاسيوية النهائية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يستبعد غريب 3 لاعبين من الرحلة.