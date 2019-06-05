شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ : بالتوفيق لبيراميدز فى المستقبل كانت تجربة ممتعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم التوفيق لفريق بيراميدز فى المستقبل موضحا أن تجربته معهم كانت ممتعة. وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل كانت تجربه ممتعة ولتجربه اخرى ان شاءالله" أضاف :" أخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني، ولكن في مكان وزمان آخر". Advertisements

المستشار تركي

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