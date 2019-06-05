شكرا لقرائتكم أصيل ما بينساش الجميل .. صلاح يسترجع ذكرياته مع أول مدرب فى مشواره الكروى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي على مقابلة محمد الغمري اول مدرب قام بتدريب اللاعب وذلك علي هامش زيارة اللاعب لمسقط رأسه لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك. Advertisements واسترجع الفرعون المصري ذكريات الطفولة مع مدربه السابق وذلك خلال استقباله لمدربه السابق، كما التقي الفرعون المصري بعدد كبير من ابناء قريته وذلك لالتقاط الصور التذكارية مع النجم المصري الذي يزور قريته للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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