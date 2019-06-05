أجيري يجتمع بلاعبى المنتخب اليوم فى برج العرب...

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جدة - عمرو شويل حدد خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، الثانية عشر ظهر اليوم الخميس ، موعداً لتجمع لاعبى المنتخب فى أحد فنادق منطقة برج العرب بالإسكندرية. ويدخل المنتخب معسكرا مغلقا الخميس المقبل استعدادا لأمم افريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. Advertisements وأعلن أجيرى قائمة تضم 25 لاعبا هم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

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