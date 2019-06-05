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شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ : أخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطى 2 فى مكان وزمان أخر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال تركي آل الشيخ، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على أنه سوف يخوض تجربة جديدة في مكان وزمان أخر.
وكتب "آل الشيخ" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني، ولكن في مكان وزمان آخر"."
المستشار تركى
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