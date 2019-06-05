شكرا لقرائتكم خبر عن لويتيجي مدرباً لأشبيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أشبيلية سادس الدوري الإسباني لكرة القدم تعيين مدرب المنتخب وريال مدريد السابق جولن لوبيتيجي مدرباً لفريقه لثلاث سنوات، خلفاً لخواكين كاباروس. وبقي المدرب الباسكي البالغ 53 عاماً من دون عمل منذ أن أقاله الريال نهاية أكتوبر الماضي. وجاءت الإقالة من تدريب الريال بعد أزمة عميقة من النتائج التي بقي خلالها الفريق أكثر من ثماني ساعات متتالية دون أن يسجل أي هدف، ومني بخمس هزائم في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، وكانت الخسارة المذلة في الكلاسيكو أمام برشلونة 1-5 بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

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