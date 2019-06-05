شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حراسة المرمى: جاك بوتلاند (ستوك سيتي) وتوم هيتون (بيرنلي) وجوردان بيكفورد (إيفرتون). الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد وجو جوميز (ليفربول) وبين تشيلويل وهاري ماجواير (ليستر سيتي) ومايكل كين (إيفرتون) وداني روز (توتنهام) وجون ستونز وكيلي ووكر (مانشستر سيتي). الوسط: ديلي آلي وإيريك داير (توتنهام) وروس باركلي (تشيلسي) وفابيان ديلف (مانشستر سيتي) وجوردان هيندرسون (ليفربول) وديكلان رايس (وست هام). الهجوم: هاري كين (توتنهام) وجيسي لينجارد وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وجادون سانشو (بوروسيا دورتموند) ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) وكالوم ويلسون (ساوثمبتون).

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