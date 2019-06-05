«ماكس آند إيجل» يضيف خدمات تفاعلية جديدة للرياضيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مركز ماكس آندإيجل للياقة البدنية في منطقة ميدان أجهزة رياضية تفاعلية تعتمد الواقع الافتراضي وذلك لممارسة رياضة ركوب الدراجات، وترتكز الأجهزة الجديدة على توفير واقع افتراضي متميز يشعر معه المتدرب بقدر كبير من السعادة أثناء التدريب.

تتضمن فكرة THE TRIP تدريبات رائعة لمدة 40 دقيقة على قيادة دراجة افتراضية، حيث يظهر أمام المتدرب شاشة سينمائية كبيرة يرافقها التجهيزات الصوتية التي تضفي أجواء من السعادة والبهجة. يعتبر ماكس آند إيغل هو مركز اللياقة البدنية الثاني في دبي والذي يعتمد هذه التقنية المبتكرة.

يشعر المتدرب مع الخدمة الجديدة بقدر كبير من المتعة أثناء أداء التمارين الرياضية ذلك أنها تأخذه في أجواء تبدو كأنها حقيقة مثل قيادة الدراجة بين التلال، المباني مع التأكيد على جدية التدريبات وتشمل تلك الخدمة الجديدة تمرينات RPM والتي تسهم في حرق الدهون، كما تتفرد أيضاً بأنها تلهب حماس المتدرب وتجعله متحفزاً للقيام بالتدريبات عوضاً عن القيام بها لأنها مفروضة عليه وذلك وفقاً للأبحاث التي أجرتها الشركة.

يذكر أن دروس ركوب الدراجات يتضمن فوائد كثيرة منها تعزيز قوة الجزء الأسفل من الجسم وخاصة الأرجل، الجهاز التنفسي، القلب والرئتين، كما تتضمن أيضاً تخفيض نسبة الجلوكوز في الدم، خسارة الوزن، وحرق ما بين 400 إلى 600 سعرة حرارية مع كل جلسة تدريب، وتمتد تلك الفوائد لما هو أبعد من ذلك حيث يشعر المتدرب بالراحة النفسية وتحسن للمزاج.