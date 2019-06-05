يد شباب الأهلي تتجه لمدرب أجنبي ويوسف حسن مساعداً

علم «الخليج الرياضي» أن إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي في طريقها للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة تدريبات فريق رجال كرة اليد في الموسم الجديد، حيث يطمح الفريق إلى تقديم أداء مميز والمنافسة على الألقاب، وستكون المفاضلة بين أكثر من مدرب أجنبي على طاولة إدارة الألعاب، وسيخلف المدرب الجديد المدرب الوطني خالد أحمد البلوشي الذي قاد الفريق في الموسمين الماضيين، وحقق مع الفريق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وحل وصيفاً في بطولتي الدوري والكأس.

وعلى خط متصل، ظهر اسم لاعب الأهلي السابق يوسف حسن كمرشح قوي ليتولى مهمة مساعد المدرب الأجنبي القادم لشباب الأهلي، ويعتبر يوسف حسن أحد أبناء النادي، وكان لاعباً في الفريق لفترة طويلة قبل الانتقال إلى النصر في السنوات الأخيرة، لكنه ما زال مرتبطاً بناديه القديم، ويجد قبولاً كبيراً لدى الجميع في النادي.

هذا، وأكد مصدر ل «الخليج الرياضي» أن شباب الأهلي تقدم بطلب رسمي لإدارة نادي الوصل، طالباً خدمات اللاعب الدولي محمد إسماعيل طاهر إمبراطور حراسة كرة اليد في دولة الإمارات، وهناك أكثر من نادٍ غير شباب الأهلي يرغب في ضم اللاعب الذي يعتبر الأفضل في مركزه في الدولة.

ولكن هناك عدة تساؤلات حول موضوع انتقال محمد إسماعيل طاهر من الوصل، خصوصاً إذا علمنا أنه قبل بداية كل موسم يُربط اسم اللاعب بعدة أندية، وتصل المفاوضات مرحلة متقدمة قبل أن يقرر اللاعب والنادي استمرار العلاقة بينهما، ويبدو أن خروج طاهر من القلعة السهلة لن يكون سهلاً، خاصة وهو يشكل نصف قوة الفريق وهو من حراس المرمى أصحاب المستويات الثابتة، ودائماً ما يكون مميزاً في المباريات الكبيرة.