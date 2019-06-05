إشبيلية يتعاقد مع كارلوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد نادي إشبيلية الإسباني مع البرازيلي دييجو كارلوس من صفوف نانت الفرنسي.

وانضم المدافع البرازيلي دييجو البالغ من العمر 26 عاماً إلى إشبيلية بعقد يمتد لخمسة أعوام بعد اجتيازه للكشف الطبي.

وبدأ دييجو مسيرته الاحترافية في دوري الدرجة الثانية البرتغالي في موسم 2014 - 2015 قبل أن ينتقل إلى اشتوريل في العام التالي.

وفي موسم 2016-2017 انتقل دييجو إلى نانت وشارك معه في 97 مباراة على مدار ثلاثة مواسم.