شكرا لقرائتكم خبر عن هدافو الدوري في زمن المحترفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسم 2008-2009: البرازيلي بيانو (الجزيرة) 25 هدفاً.. موسم 2009-2010: الأرجنتيني ساند (العين) 24 هدفاً. موسم 2010-2011: السنغالي سانغهور (بني ياس) 18 هدفاً.. موسم 2011-2012: الغاني جيان (العين) 22 هدفاً.. موسم 2012-2013: الغاني جيان (العين) 31 هدفاً.. موسم 2013-2014: الغاني جيان (العين) 29 هدفاً.. موسم 2014-2015: الصربي فوزينتش (الجزيرة) 25 هدفاً.. موسم 2015-2016: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة) 25 هدفاً.. موسم 2016-2017: الإماراتي علي مبخوت (الجزيرة) 33 هدفاً.. موسم 2017-2018: السويدي ماركوس بيرغ (العين) 25 هدفاً.. موسم 2018- 2019: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة) 27 هدفاً.

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