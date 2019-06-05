كرة السلة والبطولة الأغلى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق النصر بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة بعد الفوز في المباراة النهائية على شباب الأهلي 74-81. كما توج فريق شابات النادي بلقب بطولة الدوري العام لكرة السلة، وحقق فريق كرة السلة أيضاً لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للعبة ودرع التفوق العام.

ونال فريق النصر وصافة دوري الشباب الكرة السلة وذلك بعد الخسارة من الشارقة بنتيجة 78-68 في المباراة النهائية.

وتوج فريق سيدات النصر بطلاً لكأس الشيخة فاطمة بعد تحقيق الفوز في المباراة النهائية على سيدات نادي الشارقة لرياضة المرأة بنتيجة 48-59، كما توج فريق السيدات أيضاً بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد الفوز على الجزيرة في المباراة النهائية بنتيجة 29-25.

وفي منافسات كرة السلة 3X3 توج فريق سيدات النادي بوصافة بطولة كأس الاتحاد للمواطنات. كما نال فريق كرة السلة بالنادي لقب بطولة ball above all ونالت لاعبة النادي روز أروما جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وفي دوري البراعم نال فريق النادي وصافة البطولة عقب الخسارة أمام بني ياس في المباراة النهائية بنتيجة 65-55. كما نال فريق كرة السلة رجال وصافة الدوري العام للعبة وذلك بعد الخسارة أمام شباب الأهلي في إياب النهائي بنتيجة 85-88.