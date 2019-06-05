عبد الرزاق الهاشمي: نفخر بما تحقق وهدفنا المزيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد عبدالرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر، رضاه وسعادته بالإنجازات والبطولات التي حققتها ألعاب النادي هذا الموسم، مؤكداً أن كل ما تحقق جاء بفضل دعم ومتابعة وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، وبفضل متابعة الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، وتعاون مجلس إدارة النادي وأعضاء شركة الألعاب وكافة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين.

وقال: هذا الرقم الكبير من البطولات الذي تحقق هذا الموسم سوف يمنحنا دافعاً كبيراً لتحقيق الأفضل خلال الموسم المقبل الذي سنخوضه بتحدٍّ وعزيمة من أجل وضع اسم نادي النصر في مقدمة الأندية صاحبة الإنجازات على صعيد كل الرياضات.

وذكر أن نادي النصر بفضل القائمين عليه يفتخر كونه من أكثر أندية الدولة التي تحتضن أكبر عدد من الألعاب للرجال والسيدات، مبيناً أن ذلك يعزز الدور المجتمعي للنادي الذي يستهدف استقطاب أكبر شريحة من الشباب والشابات لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها.

وأضاف: نأمل أن نواصل النجاحات التي حققناها خلال الفترة الماضية في المواسم المقبلة من أجل رفع اسم النادي في مختلف البطولات التي يشارك فيها.