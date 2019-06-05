نوير لا يفكر في الاعتزال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يفكر الحارس الألماني المصاب مانويل نوير مطلقاً في مسألة اعتزال كرة القدم، بل على العكس يستهدف العودة لعهده الذهبي من خلال فعاليات يورو 2020.

وغاب نوير عن الملاعب منذ إصابته في مباراة بايرن مع فورتونا دوسلدوف في 14 إبريل/ نيسان الماضي، ليشارك الحارس البديل سفين أولريتش في المباريات الخمس الأخيرة للفريق ببوندسليجا.

وكان نوير غاب أيضاً عن أغلب موسم 2017 -2018 بسبب الإصابة.

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وقال نوير أمس، خلال مؤتمر صحفي على هامش معسكر المنتخب الألماني في هولندا: «أحب مهنتي، أحب وجودي داخل الملعب، أريد أن ألعب ما دام جسدي يعمل».

وأضاف، «بالتأكيد أيضاً من المهم أن أشعر أنهم في حاجة إلى جهودي».

ويلتقي منتخب ألمانيا مع بيلاروسيا وإستونيا يومي الثامن و11 من يونيو/ حزيران الجاري في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.