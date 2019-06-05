بني ياس يتعاقد مع هلال الوحدة ويجدد لشحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تعاقدت شركة بني ياس لكرة القدم مع محمد هلال «22 عاماً» قادماً من الوحدة. وشارك هلال ضمن صفوف فريق الإمارات على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، وقدم مستوى مميزاً لفت إليه الأنظار كأحد أفضل اللاعبين الواعدين، ويشغل مركز ارتكاز وسط الملعب، وانضم إلى «السماوي» بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد الاتفاق مع العنابي الذي كان يرتبط معه اللاعب بعقد سارٍ، علماً أن هلال دشن مسيرته في نادي العين.

Advertisements

من جانب آخر جددت شركة كرة القدم عقد مهاجم السماوي الفلسطيني أحمد شحدة لمده ثلاث سنوات، في ظل سياسة الشركة للحفاظ على الوجوه الشابة المميزة التي يضمها الفريق لتدعيم صفوفه خلال المواسم المقبلة.

وكان شحدة هداف دوري تحت ٢١ سنة الموسم الماضي وقد شارك في عدة مباريات مع الفريق الأول، ما يرشحه ليكون بديلاً لتعويض غياب الإسباني بيدرو كوندي الذي تألق مع السماوي واحتل أحد المراكز المتقدمة على لائحة ترتيب هدافي البطولة في الموسم الفائت.

وعلى صعيد اللاعبين المنتهية عقودهم ضمن صفوف السماوي بختام الموسم الماضي، تتجه شركة الكرة إلى تجديد عقود الرباعي، وهم الظهير الأيسر يوسف جابر، ولاعبا الوسط حبوش صالح، وفيصل الخديم، والظهير الأيمن أحمد دادا، يذكر أن شركة بني ياس تخلت عن الثلاثي الأجنبي مايكل أورتيجا وجورج ليروي وروبسون دي بولا والمدرب الكرواتي كرونسلاف جوريتش، بنهاية الموسم الماضي، وأنجزت إجراءات تعاقدها مع المدرب الألماني الجديد ونيفريد شايفر لقيادة السماوي في الموسم المقبل، وبانتظار إعلان أسماء اللاعبين الأجانب الجدد والتي تنتظر شركة الكرة إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الجديد رسمياً للتشاور معه بخصوص اللاعبين والمراكز التي تتطلب تدعيماً استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.