ريوس الأفضل في «البوندسليجا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز ماركو ريوس مهاجم وقائد بوروسيا دورتموند، بجائزة أفضل لاعب في الموسم المنقضي من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ريوس 17 هدفاً في الموسم الماضي من البوندسليجا، الذي أنهاه دورتموند في المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونيخ، وحل الصربي لوكا يوفيتش مهاجم أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني، وكاي هافرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثالث، وحصد ادي هوتر مدرب أينتراخت فرانكفورت جائزة مدرب العام.

وقاد هوتر فريق أينتراخت فرانكفورت لبلوغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي في الموسم الأول له مع الفريق، وجاء فلورين كوفيلدت مدرب فيردر بريمن في المركز الثاني.

وفاز جادون سانشو جناح دورتموند بجائزة أفضل لاعب صاعد بحصوله على 51 في المئة من الأصوات.