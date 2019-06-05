شكرا لقرائتكم خبر عن «جيمناست إكس» تحتفل مع أطفال دار الرعاية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قام وفد يمثل أكاديمية «جيمناست إكس» لتدريب الجمباز بزيارة الأطفال المقيمين بدار الرعاية الاجتماعية بالشارقة للاحتفال معهم بمناسبة ختام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وتكون الوفد من رياضيي ومدربي وأولياء أمور الأكاديمية، وقاموا جميعاً بمشاركة الأطفال بإفطار جماعي والألعاب الرياضية وقدموا هدايا لهم وملابس العيد. وتحرص الأكاديمية على غرس قيم المشاركة المجتمعية الفعالة في نفوس لاعبيها.

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