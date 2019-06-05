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أرقام وحقائق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - - تهدف مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي تقام كل سنتين إلى تقليص عدد المباريات الدولية الودية، وقد انطلقت بمشاركة 55 منتخباً توزعت على أربعة مستويات.

- يتأهل الفائزان من نصف النهائي لخوض النهائي ويلعب الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث، وفي حال التعادل في الوقت الأصلي، يمدد الوقت.- سيتم اعتماد تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم «في إيه آر». - يحصل الفائز على كأس فضية، كما ينال جائزة بقيمة 10,5 مليون يورو، والوصيف 9 ملايين يورو، الثالث 8 ملايين يورو والرابع 7 ملايين يورو.

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