شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان يقود برشلونة للفوز ببطولة الأكاديميات العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللاعب أكرم طارق رمضان بجائزة افضل لاعب واعد في ختام بطولة الكأس العربية لكرة القدم للأكاديميات التي اختتمت مؤخراً في دبي وفاز بها فريق أكاديمية برشلونة تحت 16 سنة وشهدت مشاركة أكاديميات من السعودية والكويت والإمارات البلد المنظم والتي شاركت بأكبر عدد من فرق الأكاديميات في الدولة.
وشهدت البطولة قمة الإثارة خاصة في يومها الختامي والمباراة النهائية التي حسمها فريق اكاديمية برشلونة بصعوبة بعد أن حول اللاعب اكرم رمضان نجم برشلونة تأخر فريقه لفوز مستحق كان كفيلا بحسم المباراة والتتويج باللقب.
ويطمح أكرم رمضان كابتن برشلونة للعب في أحد أندية القمة في الدولة لشعوره بالانتماء إلى هذا الوطن الذي ولد وترعرع فيه، أو اللعب في إحدى الفرق الكندية حيث يستهدف إكمال دراسته هناك، ولم ينس اللاعب الشاب توجيه الشكر إلى مدربي أكاديمية برشلونة والقائمين عليها كما شكر كل زملائه.
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