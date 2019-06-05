شكرا لقرائتكم خبر عن تيجالي مهاجم الوحدة أفضل أرجنتيني غير معروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

اختار موقع «بالون لاتينو» الخاص بكرة القدم اللاتينية سيباستيان تيجالي مهاجم الوحدة ضمن لائحة من 10 لاعبين لاتينيين يتألقون في الخارج وهم ليسوا من المشاهير أو المعروفين في بلادهم، وجاء تيجالي في مقدمة لاعبي الأرجنتين، والأبرز في اللائحة كونه لا يلعب في أوروبا.

ويستحق تيجالي أن يكون الأبرز لما يحققه من إنجازات شخصية، فهو توج مؤخراً هدافاً لدوري الخليج العربي في موسم 2018-2019 بعدما سجل 27 هدفاً، لينال «الكرة الذهبية» ويحرز لقب الهدافين في دوري الإمارات للمرة الثانية.

كان تيغالي قد توج هدافاً للمسابقة للمرة الأولى في موسم 2015-2016 حين سجل 25 هدفاً.

وبات تيجالي ثاني أفضل هداف في تاريخ كرة الإمارات بعدما أسهمت الأهداف ال27 التي سجلها هذا الموسم في نيله وصافة الترتيب التاريخي برصيد 137 هدفاً وبفارق 28 هدفاً عن الهداف التاريخي فهد خميس الذي يملك في جعبته 165 هدفاً.

وتفوق تيجالي على النجم علي مبخوت الذي اكتفى بتسجيل 20 هدفاً هذا الموسم، ليتساوى في المركز الثالث مع البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم فريق الشارقة المنتقل إلى الوصل في الموسم المقبل.

وأصبح علي مبخوت ثالث ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة برصيد 133 هدفاً بفارق 4 أهداف عن تيجالي، بعدما ابتعد عن المشاركة في 5 مباريات بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها عقب نيل البطاقة الحمراء أمام اتحاد كلباء، بسبب تبادل السباب والبصق مع حارس مرمى كلباء محمد البيرق.

وفوت مبخوت بسبب «البصقة» على نفسه فرصة نيل لقب الهداف الذي توج به قبل موسمين، أوحتى زيادة غلته من الأهداف تاريخياً في المسابقة، كما انعكس تأثير غياب اللاعب بالسلب على فريق«فخر العاصمة» الذي لم يحقق سوى فوز واحد في المباريات التي غاب عنها مبخوت، ليفقد موقعه في المربع الذهبي، وليفشل في التأهل إلى دوري أبطال القارة الصفراء الموسم المقبل.

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على خطى ساند

وأسهم فوز سيباستيان تيجالي بنيل لقب الهداف في منح «الأرجنتين» اللقب الثالث على مستوى هدافي المسابقة في الألفية الجديدة، وتحديداً منذ موسم 99-2000.

وكان الأرجنتيني ساند لاعب العين أول أرجنتيني ينال اللقب، حين توج به موسم 2008-2009 برصيد 24 هدفاً، قبل أن ينال تيغالي اللقبين الثاني والثالث بألوان الفريق العنابي.

وباتت الأرجنتين تتساوى مع غانا برصيد 3 ألقاب على مستوى الهدافين في عصر الاحتراف، حين احتكر الغاني أسامواه جيان لاعب العين اللقب في مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2013-2014.

وتنوعت هوية الهدافين في زمن الاحتراف، فكان اللقب إماراتياً مرة واحدة مع علي مبخوت الذي نال اللقب قبل موسمين مسجلاً معدلاً تاريخياً حين هز شباك المنافسين 33 مرة.

وذهب اللقب إلى البرازيلي فابيو بيانو لاعب الجزيرة في النسخة الأولى من زمن المحترفين حين سجل 25 هدفاً لصالح الجزيرة، بينما اقتنص السنغالي سانغهور لاعب بني ياس اللقب في 2010-2011.

وعاد اللقب إلى صفوف الجزيرة عبر الصربي فوزينتش لاعب يوفنتوس وروما الإيطاليين سابقاً، برصيد 25 هدفاً في موسم 2014-2015، بينما نال السويدي ماركوس بيرغ اللقب في الموسم الماضي مسجلاً 25 هدفاً أيضاً بقميص العين.

على مستوى الأندية، ومع انتهاء الموسم 11 من دوري الخليج العربي في حقبة المحترفين، يكون نادي العين هو الفريق الأكثر فوزاً بلقب الهدافين برصيد 5 مرات (3 مرات للغاني جيان ومرة واحدة للأرجنتيني ساند ومرة واحدة للسويدي بيرغ)، مقابل 3 مرات للجزيرة (مرة واحدة لكل من البرازيلي بيانو والصربي فوزينتش والإماراتي علي مبخوت)، ومرتين للوحدة (الأرجنتيني تيغالي مرتين)، ومرة واحدة لصالح بني ياس (السنغالي سانغهور).