مصدر يوضح حقيقة بيع حقوق أمم أفريقيا لـ لاجارديير الفرنسية

ريهام بكير
أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، إندهاشه من التقارير التي تم تداولها مؤخرا حول وجود شبهات في بيع حقوق كأس أمم إفريقيا، نسخة مصر ٢٠١٩، والتي تنطلق يوم ٢١ يونيو الجاري، واصفا إياها بالمختلقة والمغرضة، مؤكدا على عدم صحتها على الإطلاق وأنها ادعاءات لا يمكن تفسيرها.
وقالت تقارير مؤخرا، إن هناك شبهات تواطؤ في بيع حقوق البطولة لصالح شركة لاجارديير الفرنسية الشريك التسويقي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد زيادة عدد المباريات بالبطولة في ظل رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى ٢٤ فريقا، ولكن بنفس القيمة...
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