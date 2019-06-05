شكرا لقرائتكم خبر عن "زيزو" الزمالك يواصل التأهيل فى الإسماعيلية بعد تمزق أربطة الأنكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الزمالك، برنامجه التأهيلى فى الإسماعيلية، بعد أن عاد إلى مسقط رأسه، بعد الإجازة المفتوحة التى حصل عليها الفريق، عقب التعادل مع حرس الحدود بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما أمس الاثنين، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض محمود عبد العزيز جلسات تأهيلية، بعيدًا عن الجيم، بعد التأكد من إصابته بتمزق فى أربطة الأنكل خلال مشاركته فى مواجهة الإنتاج الحربى بالدورى، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ويتواصل "زيزو" بشكل دائم مع محمد أسامة طبيب الفريق.

و يستغل اللاعب فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق الأبيض عقب مواجهة الحرس، بسبب معسكر المنتخب الوطنى لأمم أفريقيا، لتكثيف برنامجه التأهيلى حتى ينتظم فى أول تدريب جماعى لفريقه بعد التوقف.