صور.. محمد صلاح يلتقى مكتشفه فى زيارته لمسقط رأسه بالغربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الانجليزي بمقابلة محمد الغمري اول مدرب قام بتدريبه، علي هامش زيارة اللاعب لمسقط رأسه لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك. واسترجع الفرعون المصري ذكريات الطفولة مع مدربه السابق وذلك خلال استقباله لمدربه السابق، كما التقي الفرعون المصري بعدد كبير من أبناء قريته وذلك لالتقاط الصور التذكارية مع النجم المصري الذي يزور قريته للاحتفال بعيد الفطر المبارك. Advertisements

محمد صلاح ومكتشفه

محمد صلاح

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