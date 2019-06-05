شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي عفروتو : انضمامي إلى دمنهور "غلطة كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - .

وقال عفروتو أنه حاول الاتصال أكثر من مرة برئيس نادي دمنهور وعدد من أعضاء مجلس الإدارة للمطالبة بالحصول علي باقي مستحقاته المالية من الموسم المنقضي لكن أحد لم يرد على إتصالاته في موقف غريب جدا لا يليق أطلاقا بنادي جماهيري كبير بحجم نادي دمنهور.

وأكد عفروتو أنه لن يتنازل عن أي جزء عن مستحقاته المالية لدي النادي وسيلجأ إلي تقديم شكوي بشئون اللاعبين باتحاد الكرة للحصول باقي مستحقاته المالية لدي دمنهور.

يذكر أن عفروتو لم يتم قيدة بقائمة دمنهور بالموسم الجديد بناء علي رغبته.