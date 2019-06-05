شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي عفروتو : انضمامي إلى دمنهور "غلطة كبيرة" والان مع تفاصيل الخبر
وقال عفروتو أنه حاول الاتصال أكثر من مرة برئيس نادي دمنهور وعدد من أعضاء مجلس الإدارة للمطالبة بالحصول علي باقي مستحقاته المالية من الموسم المنقضي لكن أحد لم يرد على إتصالاته في موقف غريب جدا لا يليق أطلاقا بنادي جماهيري كبير بحجم نادي دمنهور.
وأكد عفروتو أنه لن يتنازل عن أي جزء عن مستحقاته المالية لدي النادي وسيلجأ إلي تقديم شكوي بشئون اللاعبين باتحاد الكرة للحصول باقي مستحقاته المالية لدي دمنهور.
يذكر أن عفروتو لم يتم قيدة بقائمة دمنهور بالموسم الجديد بناء علي رغبته.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفي عفروتو : انضمامي إلى دمنهور "غلطة كبيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.