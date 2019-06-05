ملف الثلاثاء.. كاف يورط اتحاد الكرة.. وآل الشيخ يلمح لبيع بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي للعبة "كاف" يخطره فيه بأن 30 يونيو الجاري هو آخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.
ونستعرض في ملف الثلاثاء أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019.
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